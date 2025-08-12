Milano: Lega, ‘campo rom da sgomberare, Sala ha qualcosa da dire?’

agenzia

Roma, 12 ago “Hanno rubato un’auto e hanno travolto e ucciso una donna a Milano: sono quattro, tutti hanno meno di 14 anni e le forze dell’ordine li hanno scovati in un campo rom di via Chiesa Rossa. Il Pd farà censurare la notizia come ha fatto per i manifesti della Lega sul Decreto sicurezza a Roma? Il campo rom è da sgomberare subito e i ‘genitori’ vanno puniti severamente: il sindaco Giuseppe Sala ha qualcosa da dire?”. Così una nota della Lega.

