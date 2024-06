Milano: Lupi e Colucci interrogano Salvini su riqualificazione immobili

agenzia

Roma, 26 giu. Il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi con il deputato Alessandro Colucci hanno presentato un’interrogazione al ministro Matteo Salvini durante il question time alla Camera dei deputati. Al responsabile delle infrastrutture chiedono quali iniziative intenda assumere per assicurare la riqualificazione del patrimonio immobiliare, soprattutto nella città di Milano, anche favorendo interventi di demolizione e ricostruzione che impediscano l’aumento del consumo di suolo.