Milano: Mazzi (Fdi), ‘ora manifestazione di solidarietà con Forze Ordine’

Roma, 9 mag. “Il tragico accoltellamento di un poliziotto a Milano per mano di un clandestino irregolare mi spinge ad esprimere la massima vicinanza alle Forze dell’Ordine, a quei ragazzi e ragazze in divisa che ogni giorno lavorano per la sicurezza di tutti” . Lo afferma il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, di Fratelli d’Italia. “Meriterebbero -aggiunge- una manifestazione pubblica di solidarietà da parte nostra. ‘Io sto con i poliziotti’ diceva Pier Paolo Pasolini, grande uomo di cultura. Aveva ragione. Auguro al vice-ispettore colpito a Milano di riprendersi al più presto.”

