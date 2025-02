Milano: omicidio Jhoanna Quintanilla, in casa no tracce evidenti di sangue (2)

agenzia

L’abitazione in cui è avvenuto il delitto è stata trovata in ordine, ma su alcuni oggetti della donna – tra cui una valigia con degli effetti personali che l’uomo avrebbe preparato per simulare l’allontanamento volontario – così come su alcuni scatoloni trovati in cantina inizieranno presto le analisi alla ricerca di elementi utili per risolvere un delitto che, per la procura, non ha ancora un movente.

Nessun vicino di casa racconta di un litigio o di aver sentito delle urla la notte tra il 24 e il 25 gennaio scorso, così come le telecamere escludono qualsiasi evidenza che Pablo Gonzalez Rivas si sia fatto aiutare da un complice.