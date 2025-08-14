Milano: pm Siciliano su urbanistica, ‘Riesame non è sentenza, andremo avanti’

agenzia

Milano, 14 ago. “Il Riesame valuterà l’aspetto puramente cautelare e la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma ricordiamoci che il Riesame non esce con la sentenza di assoluzione o di condanna, ma valuta limitatamente ad alcuni indagati e limitatamente a un’ordinanza nei loro confronti la sussistenza dei gravi indizi. E’ un lavoro serissimo, molto importante, ma comunque limitato a questo aspetto, non è una valutazione su tutta l’indagine”. Lo afferma la procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano in una pausa delle udienze davanti al Tribunale del Riesame che oggi vedono tre degli arrestati per l’indagine sulla rigenerazione urbana comparire davanti ai giudici.

Tutti i sei arrestati hanno fatto ricorso davanti al Riesame e per due di loro – l’imprenditore Andrea Bezziccheri e l’ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra – ha già disposto la scarcerazione.