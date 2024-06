Milano Pride: De Corato, ‘solidarietà a giornalisti molestati, soliti atteggiamenti vergognosi’

agenzia

Roma, 30 giu. “Rivolgo la mia solidarietà ai quattro giornalisti che ieri, mentre svolgevano la loro attività lavorativa a Milano, hanno subito molestie da parte di un uomo che ha partecipato al Pride milanese. Oltre a questo episodio, il pomeriggio del sabato milanese, ha visto anche diversi insulti e urla contro il premier Meloni, l’intero centrodestra, nei confronti di Israele ed a favore della Palestina, oltre a cartelloni contro Papa Francesco. Di questi gravi fatti, da parte degli Lgbt non è arrivata come al solito nessuna condanna. Abbiamo assistito al consueto scenario che avviene ogni anno durante questa manifestazione. Atteggiamenti davvero indecorosi e vergognosi!” Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, componente della commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia.

