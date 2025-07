agenzia

Roma, 21 lug. “Un Paese civile è un Paese in cui le sentenze si fanno nelle aule giudiziarie e il garantismo si applica a tutti, avversari e amici. Noi siamo dalla parte della giustizia, non del giustizialismo. Per questo diciamo a Beppe Sala: vai avanti”. Così Matteo Renzi, leader Iv.

