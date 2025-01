agenzia

Roma, 1 gen. “Il sindaco di Milano ha stabilito che non si fuma per strada: io sono un ex-fumatore tollerante e vietare il fumo all’aperto mi sembra onestamente esagerato”. Così Matteo Salvini in una diretta social. “La prossima volta ci si sceglierà un sindaco migliore”.

