Milano: Sardone (Lega), ‘candido agente ferito a Lambrate all’Ambrogino d’oro’

agenzia

Roma, 14 mag. “Oggi sono stata in visita all’ospedale Niguarda per portare i miei saluti e ringraziamenti al vice ispettore della Polizia di Stato, Christian Di Martino, che lentamente si sta riprendendo dopo la vile aggressione alla stazione di Lambrate per mano di un clandestino marocchino a colpi di coltello. Ho deciso di candidare il vice ispettore all’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza della città di Milano, quale esempio di coraggio e amore per la legalità”. Lo annuncia in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega.