Milano scivola (-1,3%) con l’Europa, in caduta Iveco -12%

agenzia

Equita, dubbi sui flussi di cassa e sugli ordini

MILANO, 24 LUG – Piazza Affari scivola (-1,3%) con le altre Borse europee zavorrate dalle società che hanno diffuso trimestrali deludenti. Sul listino milanese crolla Iveco che cede il 12,5% dopo i conti. Secondo Equita, pur avendo segnato risultati in linea con le attese e confermato la guidance 2024, nel breve periodo per Iveco possono “prevalere considerazioni negative sul free cash flow”, il flusso di cassa, e il book to bill debole (il rapporto tra gli ordini ricevuti e le vendite effettuate), che ancora non beneficia del lancio di nuovi modelli.

