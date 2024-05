Milano: sport, cultura e shopping nel weekend e il primo maggio

agenzia

Milano, 27 apr. Sport, arte, cultura e shopping per chi trascorrerà a Milano i giorni del weekend fino al primo maggio. Numerose le attività in programma in città per giovani e meno giovani, senza dimenticare bimbi e famiglie.

Si parte dal festival del ‘Social Walking’, dedicato ai cammini della città di Milano con l’obiettivo di contribuire a creare la cultura del cammino e del viaggio a piedi come strumento di scoperta, di approfondimento del territorio e di riflessione su alcune tematiche ambientali. Nel pomeriggio di oggi inaugura Fws Extra, sezione del festival che offre una prospettiva unica sul mondo dei cammini, permettendo anche di scoprire luoghi insoliti della città e sarà articolato in appuntamenti in 5 quartieri della città di Milano: Ortica, Porta Romana, Porta Venezia, Gorla, Bovisa. Trekking urbani, presentazioni di libri, un film e una mostra. Tra gli appuntamenti in programma, domenica la mostra fotografica Va’ Sentiero: 7850 chilometri a piedi per le montagne italiane presso gli spazi della Cascina Centro Parco del Parco Nord e proiezione al Turnè Bar del film ‘Resina’.

Per chi ama l’arte, invece, alla Casa Museo Poldi Pezzoli c’è ancora tempo per ammirare il Polittico Agostiniano di Piero della Francesca. Un’occasione unica per vederlo, a 555 anni dalla sua realizzazione e dopo la divisione tra diverse collezioni museali internazionali, eccezionalmente riunito. Per la prima volta nella storia saranno esposte otto tavole provenienti da cinque musei internazionali. Presentati in un suggestivo allestimento, i pannelli saranno accostati tra loro con le cornici che li hanno ‘accompagnati’ in questi secoli di storia collezionistica, per restituire al pubblico e agli studiosi la piena esperienza dell’opera pierfrancescana con tutta la sua potenza evocativa dell’epoca rinascimentale.

Sorprese ‘Extra Ordinarie’ al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, che fino a domenica 28 aprile e mercoledì 1 maggio sarà aperto dalle 9.30 alle 18.30 proponendo un ampio palinsesto di attività per adulti e bambini: i piccoli dai 3 ai 6 anni potranno scoprire i segreti delle bolle di sapone o partire per un’avventura a bordo di un’antica caravella.

Per i bambini dai 7 ai 10 anni, è offerta invece la possibilità di costruire labirinti o piccoli robot da gara nella Tinkering Zone, o divertirsi con le macchine di Leonardo e realizza ponti, archi, affreschi e disegni rinascimentali nell’iLab Leonardo. Nell’iLab Alimentazione potranno sperimentare dolci ingredienti e trovare la ricetta perfetta per il gelato; ma anche creare reazioni ad effetto e illuminare il buio nell’iLab Chimica; mentre nell’iLab Genetica potranno sperimentare la coltivazione dell’insalata nello Spazio ed estrarre il Dna di frutta e verdura.

Per i ragazzi dagli 11 anni sarà possibile partire in missione su Base Marte. Non mancheranno le visite guidate per adulti e bambini, alle Gallerie Leonardo, ai trasporti ferroviari e a quelli aeronavali. Mercoledì 1 maggio il Museo proporrà altre attività, in cui i bambini dagli 8 anni potranno costruire piste per biglie acrobatiche in Tinkering Zone e osservare gli organismi al microscopio nell’iLab Biotecnologie, mentre dai 9 anni i piccoli visitatori potranno immergersi in installazioni digitali tra immagini interattive e sound art, nel laboratorio interattivo Future Inventors. Adulti e ragazzi dai 12 anni potranno invece partecipare a una sfida a squadre, mettendosi alla prova con l’escape game online M4RT3! nella sala del transatlantico Biancamano.

Eventi speciali anche per gli amanti dello sport, con gli azzurri del pattinaggio a rotelle impegnati in un progetto futuristico denominato ‘Van Gogh skate experience’. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 15 di martedì 30 aprile a Milano, all’interno della mostra immersiva dal titolo ‘Van Gogh: the Immersive experience’, in scena all’ex scalo ferroviario milanese, Lampo Scalo Farini (in via Valtellina). Tra i campioni mondiali della Nazionale italiana, che si esibiranno immersi nell’arte del pittore olandese noto per la sua ‘Notte stellata’, anche Chiara Censori, laureatasi nel 2019 campionessa italiana, europea e mondiale e particolarmente amata sui social, tanto da avere oltre 56mila followers su Instagram e più di 900mila su TikTok.