Milk protagonista al Nutrimi Forum di nutrizione pratica

Main sponsor della manifestazione è stato candidato al premio ‘Nutrigold’

All’appuntamento annuale di riferimento per i professionisti della Salute e Alimentazione ‘Nutrimi Forum di Nutrizione Pratica’, è stato protagonista Milk, con una serie di attività, progettate e messe a terra da Omd e Fuse, la unit di branded entertainment di Omnicom Media Group. All’interno dell’evento, che si è tenuto recentemente a Milano, era possibile visitare lo stand dedicato a Milk, main sponsor del forum, nel quale rappresentanti del brand e una biologa nutrizionista fornivano informazioni sulla gamma Milk PRO High Protein e sulla gamma Milk Kefir, con attività di sampling annesse. Per gli iscritti all’evento, è stato possibile visitare anche lo stand virtuale sul sito di Nutrimi. Lo stand, pensato per replicare esattamente quello fisico, era accessibile da parte dei partecipanti che hanno aderito al forum nella forma digitale. Grazie alla collaborazione con la biologa nutrizionista, Manuela Rigo – si legge in una nota – abbiamo realizzato un intervento scientifico all’interno del panel dell’evento ‘Strategie alimentari e integrative in ottica preventiva durante la menopausa’. Infine, è stata effettuata la candidatura di Milk PRO Pancakes al premio ‘Nutrigold’ nella categoria ‘Miglior Innovazione Nutrizionale’. Per amplificare la partecipazione all’evento e stimolare l’awareness sul brand e le caratteristiche nutrizionali dei prodotti Milk, sono stati attivati tre ‘nutritional influencer’, dei biologi nutrizionisti che hanno raccontato il brand, i prodotti e l’evento attraverso i propri canali social. Omd partner strategico di Latteria Nom da 9 anni, e Fuse, si sono occupati della realizzazione e gestione dell’intera attività per Milk, sia per quanto riguarda la sponsorizzazione dell’evento che l’amplificazione social

