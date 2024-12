Mimit, 500 milioni per l’automotive e le filiere strategiche

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha adottato il decreto che disciplina le modalitá di accesso ai fondi per favorire la competitivitá e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, incentivando gli investimenti privati nei settori in transizione, a partire dall’automotive. Il finanziamento destinato alla misura é di 500 milioni di euro, a valere sulla Missione 1, Componente 2, Investimento 7 “Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitivitá e resilienza delle filiere strategiche”, sotto-investimento 2 del PNRR, tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo. Alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sará riservato almeno il 40% delle risorse. Le filiere produttive strategiche individuate dal provvedimento sono: automotive; agroindustria; design, moda e arredo; sistema casa; metallurgia e siderurgia; meccanica strumentale, elettronica e ottica; treni, navi, aerei e industria aerospaziale; chimica; farmaceutica. Ai fini dell’accesso agli incentivi, i Contratti di sviluppo presentati da una o piú imprese dovranno riguardare programmi di sviluppo industriale o di tutela ambientale finalizzati a sostenere la competitivitá e la resilienza delle filiere strategiche. Tali programmi potranno includere, ove pertinente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra loro, in linea con gli obiettivi di crescita della filiera di riferimento. La misura sará gestita da Invitalia che, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgerá l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Oltre alle nuove domande, al bando potranno accedere, previa presentazione di apposita istanza, anche le domande di Contratti di sviluppo giá presentate il cui iter risulti sospeso per carenza di risorse finanziarie. Alle domande di agevolazione verrá assegnato un punteggio, per la formazione di una graduatoria che stabilirá l’ordine di avvio all’istruttoria, in base ai seguenti criteri: impatto occupazionale connesso al programma realizzato; innovativitá del programma di sviluppo; coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo. La misura era stata illustrata dal ministro Urso al Tavolo Stellantis. Con successivo provvedimento direttoriale saranno stabiliti modalitá e termini di presentazione delle domande di agevolazione. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 23-Dic-24 13:47

