Mimit, calano i prezzi dei carburanti, benzina a 1,8 euro

agenzia

Rispetto a picco gennaio -3,2 cents per verde e -3,7 per diesel

ROMA, 07 MAR – I prezzi medi di benzina e gasolio continuano a scendere, confermando la tendenza emersa nelle ultime sei settimane, dopo il picco del 24 gennaio scorso, sostenuta dalla flessione dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati. A sottolinearlo è il ministero delle Imprese che riporta i dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Il prezzo medio self-service della benzina si attesta oggi a 1,80 euro al litro, mentre quello del gasolio ha raggiunto 1,71 euro al litro. Rispetto al picco di gennaio, si osserva una riduzione di 3,2 centesimi per la benzina e di 3,7 centesimi per il gasolio. Il Mimit assicura che “continuerà a monitorare l’andamento dei prezzi, segnalando con cadenza settimanale alla Guardia di Finanza le eventuali anomalie nei punti vendita, per garantire trasparenza e correttezza nel mercato”.

