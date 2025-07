Mimit, convocato il tavolo moda per il 22 luglio

agenzia

Al centro le misure previste dal piano Italia e altri dossier

ROMA, 07 LUG – Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per martedì 22 luglio, alle ore 11.30, a Palazzo Piacentini il Tavolo nazionale sul settore Moda. Lo comunica una nota. “Nel corso della riunione verranno condivisi aggiornamenti sulle misure previste dal piano Italia per la moda e analizzati gli sviluppi relativi a ulteriori dossier, tra cui l’attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore (epr), la proposta di una nuova norma a tutela della legalità e l’informativa sull’avvenuta estensione della cassa integrazione salariale per le imprese artigiane del comparto”, si legge nel testo. Parteciperanno all’incontro – oltre ai rappresentanti dei dicasteri coinvolti, della Conferenza delle Regioni e dell’Anci – tutte le associazioni di categoria del comparto moda più rappresentative a livello nazionale, tra cui Camera nazionale della moda italiana, Fondazione Altagamma, Confindustria moda, Confindustria Accessori moda, Confartigianato, Cna Federmoda, Federazione Moda Italia, nonché le associazioni rappresentative della produzione e della distribuzione commerciale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA