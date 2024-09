Mina anticarro scoperta in spiaggia a Milano Marittima

agenzia

Fatta brillare in mattina a in una cava dagli artificieri

RAVENNA, 01 SET – Un ordigno bellico, una mina anticarro, è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di uno stabilimento balneare di Milano Marittima, sul litorale ravennate. Sul posto sono inuervenuti i carabinieri per delimitare il perimetro di sicurezza. L’ordigno è poi stato sorvegliato anche con il supporto di capitaneria, polizia locale e cooperativa Bagnini di Cervia fino a stamattina quando sono intervenuti i guastatori dell’ottavo reggimento dei paracadutisti della Folgore. La mina è stata infine trasferita alla cava ‘Ca Bianca’ di Fosso Ghiaia, alle porte di Ravenna e nel primissimo pomeriggio è stata fatta brillare in sicurezza grazie al reparto artificieri della Folgore. L’operazione è stata coordinata dalla Prefettura di Ravenna. Era presente pure un’ambulanza della croce rossa militare per l’eventuale assistenza sanitaria.

