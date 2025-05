Ministero Università, ‘irritazione per iniziativa francese’

agenzia

Bernini, altri annunciano ma noi già fatto bando da 50 milioni

ROMA, 05 MAG – Forte irritazione sulla conferenza “Choose Europe for Science” (Scegli l’Europa per la Scienza), il vertice organizzato oggi da Emmanuel Macron per accogliere i ricercatori in fuga dagli Stati Uniti di Trump, è stata espressa dal ministero dell’Università. “Mentre gli altri annunciano l’Italia ha già agito”, fa notare il ministro Bernini riferendosi al bando da 50 milioni aperto il 7 aprile scorso per attirare in Italia i cervelli in fuga.

