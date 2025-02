Ministero,solo 13 Regioni sufficienti per cure essenziali

agenzia

Monitoraggio Lea, bene ospedali male prevenzione e territorio

ROMA, 26 FEB – Nel 2023 tredici Regioni e Province Autonome sono state in grado di raggiungere la sufficienza in tutte le aree dell’assistenza sanitaria (prevenzione, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera). Quattro sono state bocciate in due aree e altrettante in una sola area. È quanto emerge dal Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza realizzato dal ministero della Salute e anticipato dal Sole 24 Ore, che mostra come nel complesso, il servizio sanitario nazionale migliora sul fronte dell’assistenza ospedaliera, ma arranca sulla prevenzione e le cure territoriali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA