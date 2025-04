Ministri Israele, ‘non lasceremo la Cisgiordania all’Anp’

agenzia

Smotrich e Katz nella regione: 'Siamo qui per restare'

GERUSALEMME, 01 APR – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che Israele non consentirà all’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) di controllare la Cisgiordania occupata, durante un tour del territorio con il ministro delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich, che ha affermato che Israele è “qui per restare”. “Così come stiamo schiacciando il terrore palestinese nei campi terroristici di Jenin, Tulkarem e Nur al-Shams, impediremo qualsiasi tentativo da parte dell’Anp di prendere il controllo della Giudea e della Samaria e danneggiare gli insediamenti ebraici”, ha affermato Katz in una dichiarazione video insieme a Smotrich.

