Ministro Albania, futuro centri migranti riguarda governo Italia

agenzia

Hasani all'ANSA: 'Noi sempre vicini agli amici italiani'

ROMA, 27 NOV – Il futuro dei centri per i migranti in Albania “è’ una questione che riguarda il governo italiano, per noi è importante restare impegnati con i nostri amici e alleati italiani, la nostra è una relazione strategica, non importa quale partito sia al governo a Tirana o a Roma”. Lo ha detto all’ANSA ai margini dei Med Dialogues di Roma il ministro degli Esteri albanese Igli Hasani. “La nostra relazione è millenaria e continua ad essere forte. L’Italia è sempre stata vicina all’Albania nei momenti difficili, e noi continueremo a essere vicini all’Italia”, ha aggiunto.

