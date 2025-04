Ministro Esteri tunisino incontra rappresentante Nato Colomina

agenzia

Focus sul rafforzamento del dialogo

TUNISI, 08 APR – Il dialogo trentennale tra Tunisia e l’Alleanza atlantica, sia a livello bilaterale che regionale, e le modalità per intensificarlo e diversificarlo, al fine di migliorare la cooperazione e il partenariato tra le parti e rispondere con maggiore efficacia alle sfide regionali attuali, sono stati i temi al centro del colloquio tra il ministro degli Esteri tunisino, Mohamed Ali Nafti, e il rappresentante speciale della Nato per il Vicinato meridionale, Javier Colomina, in visita a Tunisi. Lo si legge in una nota del ministero tunisino degli Esteri, in cui emerge nel colloquio si è sottolineata “l’importanza di promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione e a livello globale, basandosi sui principi di rispetto della sovranità nazionale, delle relazioni paritarie e della libera scelta degli Stati”. (ANSA)

