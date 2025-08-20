Minore colpito al volto da coccio di vetro, denunciati 3 ragazzi

agenzia

L'episodio il 20 luglio scorso a Marina di Ravenna

RAVENNA, 20 AGO – I carabinieri hanno individuato e denunciato a piede libero tre ragazzi per l’aggressione a un 17enne avvenuta il 20 luglio scorso a Marina di Ravenna. In quella occasione il minorenne, nel tentativo di difendere una ragazza importunata da altri ragazzi, era stato colpito al viso da un coccio di vetro senza fortunatamente riportare gravi ferite. I carabinieri della locale Stazione coordinati dal Pm Angela Scorza, una volta sentiti diversi testimoni e la vittima dell’aggressione e dopo avere visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, hanno individuato i tre sospettati: si tratta di un 23enne romagnolo e di altri due ragazzi minorenni. I tre devono ora rispondere di rissa, lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

