Minori: Fontana, ‘agire per fermare dramma bambini scomparsi’

“Una piaga sociale tanto atroce quanto tristemente diffusa a livello mondiale. Soltanto in Italia, secondo gli ultimi dati elaborati dal ministero dell’Interno, nei primi quattro mesi del 2024 sono state registrate oltre 5.000 denunce di scomparsa di minori. Questo tragico fenomeno colpisce duramente anche le famiglie dei soggetti direttamente coinvolti, causando loro un terribile sentimento di angoscia e di sofferenza che non può e non deve essere ignorato. È necessario, dunque, agire con risolutezza per contrastare e porre fine a questo dramma”. Lo scrive il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio alla Fondazione S.O.S.-Il Telefono Azzurro in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi.