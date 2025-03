Minori: Magi, ‘ora estendere a single anche adozioni nazionali’

agenzia

Roma, 21 mar. “Quella di oggi è una giornata storica per i diritti: la sentenza della Consulta che consente anche ai single di adottare minori stranieri residenti all’estero è un passo in avanti che ha ovviamente visto la Presidenza del Consiglio opporsi, alla faccia della retorica della famiglia e della necessità di fare figli. Ma ciò che colpisce, anche per le possibili future interpretazioni che questa storica sentenza potrà avere, è la parte della pronuncia della Corte costituzionale in cui si afferma che le persone single sono idonee ad assicurare al minore un ambiente stabile e armonioso. Sulla scia di queste parole, è urgente arrivare a una modifica della legge, affinché siano possibili per i single anche adozioni nazionali. Ci attiveremo a livello parlamentare il prima possibile perchè si arrivi a che i single possano adottare come avviene per le coppie”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA