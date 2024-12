Minori: Mantovano, ‘bene Rai, passata da fiction con commissario con spinello a ‘genitori che fare’

agenzia

Roma, 3 dic. “Sono grato al servizio pubblico tv per aver attivato, d’intesa col Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio, una trasmissione settimanale sulla terza rete dal titolo ‘Genitori che fare’. È un bel passo in avanti rispetto alla fiction che la stessa Rai mandò in onda qualche anno fa, in una fascia orario con audience ben più ampia, con la scena di un Commissario di polizia che fuma uno spinello per distendersi”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo in Senato al convegno di presentazione degli atti dell’indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori in Italia.

