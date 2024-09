Mirabilandia: Antonio Casanova presenta ‘Fantasmi’

agenzia

Ravenna, 25 set. Tutti i sabati di ottobre, giovedì 31 ottobre e ancora l’1 e il 2 novembre al calare delle tenebre andrà in scena a Mirabilandia – in Piazza Ducati – l’esclusivo Fantasmi, il nuovo show dell’illusionista Antonio Casanova. In occasione dell’Halloween 2024, torna quindi nel Parco divertimenti più grande d’Italia l’appuntamento con la grande magia che ha fatto registrare negli ultimi tre anni un grande successo. Questa volta Casanova traghetterà il pubblico in una vera seduta spiritica, senza trucchi ma in compagnia di tanti fantasmi. Il racconto di una festa di Halloween finita in tragedia e ambientata in un antico albergo, accompagnato dalle note della musica di un vecchio grammofono, farà da sfondo alle atmosfere surreali e spettrali dello show. Il tavolo della seduta spiritica entrerà in scena, i fantasmi saranno invocati e agli spettatori non resterà che credere ai loro occhi.

“Per la terza volta abbiamo l’onore di ospitare uno show di Antonio Casanova, commenta Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. La collaborazione con questo grande artista ha dato ad entrambi delle soddisfazioni incredibili. Portare in scena in esclusiva un suo spettacolo, proprio in occasione di Halloween, vuol dire offrire al nostro pubblico un prodotto ancora più entusiasmante, e soprattutto testimonia una reciproca soddisfazione che ci rende orgogliosi. Fantasmi è davvero non perdere! “.