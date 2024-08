Mirabilandia, Sabrina Mangia nominata nuovo direttore generale

agenzia

Ravenna, 8 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Sabrina Mangia è il nuovo direttore generale del parco di Mirabilandia. Il suo incarico partirà dal primo settembre quando Riccardo Capo, attuale responsabile del parco, lascerà l’azienda. Torinese, classe 1978, sposata e mamma di due figli e residente in Romagna, Sabrina Mangia vanta un’esperienza di oltre vent’anni nell’industria del leisure ed entertainment. Laureata in Business administration a Torino, Bachelor Degree in Business administration e specializzazione in Marketing all’Università di Brighton, ha svolto per dieci anni incarichi di responsabilità nel settore degli eventi e del marketing nel Campionato Mondiale Superbike prima di approdare, nel 2010, a Mirabilandia con il ruolo di Manager in Marketing e Comunicazione. Nel 2017 ha assunto l’incarico di direttore sales e marketing del più grande Parco divertimenti d’Italia al quale si è aggiunta, nel 2024, anche la responsabilità per le sponsorizzazioni per il mercato italiano e spagnolo. Il management del Gruppo Parques Reunidos e il personale del Parco di Mirabilandia ringraziano Riccardo Capo per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, augurandogli di proseguire con successo la propria carriera. Sotto la guida di Sabrina Mangia il Parco continuerà – insieme a tutte le persone che vi lavorano – ad impegnarsi per raggiungere grandi risultati.

