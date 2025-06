agenzia

Allarme lanciato dall'aeronautica militare

ROMA, 01 GIU – Un attacco con missili balistici e droni è stato lanciato nella notte dalle forze armate russe sulla regione di Kiev e sulla capitale ucraina. Come riporta il The Kyiv Independent sono state udite numerose esplosioni in varie parti della città. L’aeronautica militare ucraina ha dato l’allarme per l’avvicinamento di droni.

