Mitsotakis a Lesbo con i turisti turchi celebra la visa express

Premier: 'Riavvicinamento con Ankara ha risultati tangibili'

ATENE, 19 APR – Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, in visita nell’isola di Lesbo durante la campagna elettorale per le europee, ha incontrato alcuni turisti turchi giunti nel porto dell’isola, che ha registrato nelle ultime settimane un’impennata del numero di visitatori dalla Turchia grazie al programma di visti turistici, conosciuto anche come “visa-express”. Attivo dallo scorso primo aprile, il programma permette ai viaggiatori turchi di ottenere un visto turistico di massimo sette giorni per visitare alcune isole greche dell’Egeo, facilmente raggiungibili in traghetto dalle coste dell’Anatolia. In questa prima fase, il visto turistico è disponibile per viaggiare nelle isole di Kos, Lesbo, Rodi, Samos e Chios. Entro la fine di aprile, altre cinque isole si uniranno all’iniziativa: si tratta di Lemno, Leros, Kalymnos, Kastellorizo e Symi. Grazie al programma, circa 7mila turisti turchi hanno visitato Lesbo solo nelle prime due settimane di aprile, riporta Kathimerini. Durante la sua visita al porto, Mitsotakis ha ricordato i benefici portati dal programma all’economia locale dell’isola. “Questo programma è anche la conferma pratica che il riavvicinamento tra Grecia e Turchia ha risultati tangibili e reali, innanzitutto per i nostri isolani, che sono i primi a voler vivere in pace e sicurezza con il nostro vicino e ovviamente a beneficiare anche economicamente di questa comunicazione regolare”, ha dichiarato il primo ministro. Lo riporta l’agenzia Ana-mpa.

