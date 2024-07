Mo: a funerale vittime Majdal Shams contestati ministri israeliani, ‘via di qui’

agenzia

Tel Aviv, 28 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Molti partecipanti al funerale delle vittime dell’attacco di ieri a Majdal Shams, in cui sono morti 12 bambini e ragazzi, hanno contestato i ministri israeliani presenti alla cerimonia e denunciato l’emarginazione a cui è sottoposta la comunità drusa. Tra loro c’era anche il ministro delle Finanze ultranazionalista Bezalel Smotrich. “Portatelo fuori di qui”, ha gridato uno degli abitanti.