Mo: A.Saudita e Qatar accolgono con favore riconoscimento Stato palestinese

agenzia

Riad, 22 set. I ministeri degli Esteri di Arabia Saudita e Qatar hanno accolto con favore il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di Canada, Australia, Gran Bretagna e Portogallo. Secondo il ministero degli Esteri saudita, ciò “conferma il serio impegno dei Paesi amici a sostenere il processo di pace e promuovere la soluzione dei due Stati basata su legittime risoluzioni internazionali”. Nel frattempo, il Qatar ha invitato altri Paesi ad adottare misure analoghe.

