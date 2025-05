Mo: A. Saudita, Egitto, Giordania e Francia discutono su come raggiungere pace

agenzia

Parigi, 24 mag. I ministri degli Esteri saudita, egiziano, giordano e francese hanno tenuto un incontro a Parigi per “esaminare gli ultimi sviluppi nella Striscia di Gaza”. Lo riporta il Servizio di informazione statale egiziano, aggiungendo che durante il meeting si è parlato “degli sforzi internazionali per fermare la guerra nella Striscia di Gaza” e dei modi per “consentire la consegna di aiuti umanitari alla Striscia, nonché degli sforzi internazionali per porre fine a tutte le violazioni commesse da Israele contro i palestinesi”.