Mo: Abbas domani a Mosca, presidente Anp incontrerà Putin

Ramallah, 11 ago. Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas sarà da domani al 14 agosto a Mosca, dove martedì ha in programma di incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha confermato alla Tass l’ambasciatore palestinese in Russia Abdel Hafiz Nofal, precisando che “la situazione a Gaza sarà l’argomento all’ordine del giorno: si parlerà del ruolo della Russia e di cosa si può fare. Siamo in una situazione molto difficile e la Russia è un paese vicino a noi. Dobbiamo consultarci”.

