Mo: Abbas, ‘riconoscimento Francia vittoria per causa palestinese’

Ramallah, 25 lug. “Il riconoscimento della Francia è una vittoria per la causa palestinese, che riflette il suo impegno sincero nel sostenere il popolo palestinese e i suoi legittimi diritti alla terra e alla patria, in conformità con il diritto internazionale e la legittimità riconosciuta”. Così, in una dichiarazione, il presidente dell’Autorità palestinese, Mahmoud Abbas, accoglie con favore la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina durante la prossima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre. Abbas esprime profondo apprezzamento per il coraggioso passo compiuto da Parigi, che contribuirà in modo significativo al raggiungimento della pace basata sulla soluzione dei due Stati, in linea con la legittimità e il diritto internazionale.