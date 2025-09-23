Mo: Abdullah di Giordania, ‘se Israele attacca moschea Al-Aqsa, allargherà guerra’

agenzia

Washington, 23 set. “La comunità internazionale deve smettere di illudersi che il governo di Israele sia un partner disponibile per la pace. Tutt’altro. Le sue azioni sul campo stanno smantellando le fondamenta stesse su cui la pace potrebbe poggiare e seppellendo intenzionalmente l’idea stessa di uno Stato palestinese”. Lo ha detto re Abdullah di Giordania all’Assemblea generale dell’Onu, aggiungendo che “la sua retorica ostile, che invoca l’attacco alla moschea di Al-Aqsa, inciterà a una guerra di religione che si estenderà ben oltre la regione e porterà a uno scontro totale a cui nessuna nazione potrà sfuggire”.