Mo: ‘aggressione a funzionario’, incriminata donna che ha lanciato sabbia a Ben Gvir’

agenzia

Tel Aviv, 9 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – La donna arrestata venerdì dopo aver lanciato una manciata di sabbia contro il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, su una spiaggia di Tel Aviv, è stata incriminata con l’accusa di “aggressione a funzionario” e per aver ostacolato un agente delle forze di sicurezza mentre cercava di arrestarla. La Procura ha presentato l’atto d’accusa contro la donna, Noa Goldenberg, e ha chiesto che le misure contro di lei siano prorogate, poche ore dopo essere stata rilasciata e posta agli arresti domiciliari.

In un comunicato pubblicato su X, la Polizia ha indicato che anche altri poliziotti presenti sul posto sono stati “colpiti” dalla sabbia. “Un agente che ha identificato il sospettato le ha chiesto di avvicinarsi, ma lei ha rifiutato ed è fuggita verso il mare”, ha spiegato la polizia, sottolineando che “nonostante le ripetute richieste di uscire dall’acqua, la donna non ha risposto e ha accettato solo dopo diversi minuti e su richiesta di uno dei suoi conoscenti”.

Secondo la polizia, con questo comportamento, “l’imputata ha interferito con un agente nell’esercizio del suo dovere: durante le indagini, l’imputata ha inizialmente negato la sua partecipazione all’incidente, tuttavia, dopo che sono state presentate ulteriori prove, ha cambiato versione e ha ammesso di aver gettato la sabbia, sostenendo che si è sentita frustrata quando ha visto il ministro sulla spiaggia, invece di occuparsi di più cose importanti in tempo di guerra”.