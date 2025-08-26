Mo: al Jazeera, ‘Israele sta penetrando nel cuore di Gaza city con una forza schiacciante’

agenzia

Gaza, 26 ago. “Israele sta penetrando nel cuore di Gaza city con una forza schiacciante: carri armati e aerei da guerra stanno radendo al suolo interi isolati, non solo distruggendo edifici, ma anche svuotando deliberatamente i quartieri residenziali dei loro residenti”. Lo scrive al Jazeera, aggiungendo che “si è verificato un enorme aumento dell’impiego di unità di artiglieria nella parte orientale di Gaza City, con conseguente distruzione delle infrastrutture civili”.