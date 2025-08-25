Mo: Albanese (Onu), ‘sanzioni dopo uccisione giornalisti a Gaza’

agenzia

Gaza, 25 ago. Francesca Albanese ha chiesto sanzioni dopo l’uccisione dei quattro giornalisti e del personale della protezione civile nell’attacco israeliano contro l’ospedale Nasser di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. In un post su X, l’inviata dell’Onu ha scritto: “Soccorritori uccisi in servizio. Scene come questa si verificano ogni momento a Gaza, spesso invisibili, in gran parte non documentate. Imploro gli Stati: quanto altro deve ancora essere visto prima di agire per fermare questa carneficina? Rompete il blocco. Imponete un embargo sulle armi. Imponete sanzioni”.