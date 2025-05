Mo: Alfieri, ‘governo condanni azioni Netanyahu e avvii iniziativa diplomatica forte’

agenzia

Roma, 28 mag. “Serve un’iniziativa diplomatica forte per riconoscere lo Stato di Palestina, unico modo per far sopravvivere l’idea di due popoli due Stati e ci aspettiamo che anche il centrodestra scenda in piazza per sostenerla. Abbiamo dovuto aspettare quattro settimane per avere il ministro degli Esteri in Parlamento per parlare di una tragedia umanitaria senza fine”. Lo ha detto il senatore del Pd Alessandro Alfieri rispondendo all’informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani a Palazzo Madama.

“Le immagini strazianti che arrivano da Gaza colpiscono i nostri cuori e interrogano le nostre coscienze – ha aggiunto – sono qualcosa a cui non eravamo più abituati. Stiamo assistendo a una popolazione civile che paga una doppia follia: quella della ferocia di Hamas e, dall’altra parte, quella degli estremisti che governano Israele che hanno messo in atto una vendetta senza limiti che non può e non deve avere giustificazione alcuna”.