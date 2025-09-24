Mo: Alfieri, ‘mozione Meloni? Sì a Stato Palestina, no a furbizie’**

agenzia

Roma, 24 set. “Il punto è che non sono ammesse furbate. Se si fanno furbate per evitare di riconoscere lo Stato di Palestina, noi non ci stiamo”. Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri al Senato e membro della segreteria dem, risponde così all’Adnkronos sulla mozione annunciata da Giorgia Meloni che dovrebbe essere in realtà una risoluzione che accompagna le comunicazioni in Parlamento su Gaza del ministro Antonio Tajani, previste per la prossima settimana.

“Davanti ai massacri a Gaza e alle continue violenze e provocazioni di coloni in Cisgiordania, coperte dal governo Netanyahu, è il momento di riconoscere lo Stato di Palestina insieme agli altri Paesi europei. E’ un atto simbolico molto forte, l’unico per tenere in vita la prospettiva dei due popoli, due Stati, che rischia di essere definitivamente archiviata. Non c’è spazio per scorciatoie o furbizie”.