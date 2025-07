Mo: Alfieri (Pd), ‘Macron riconosce Palestina, Italia esca da silenzio’

agenzia

Roma, 25 lug. “Mentre Macron, come altri Paesi europei a partire dalla Spagna di Sanchez, assumono una posizione chiara e coraggiosa, il governo italiano continua ad essere ambiguo. Ambiguità che rischia di trasformarsi in complicità con le atrocità che il governo Netanyahu sta compiendo a Gaza. Che cos’altro deve succedere”. Così su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri e membro della Segreteria nazionale dem.