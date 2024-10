agenzia

Tel Aviv, 22 ott. Almeno quattro persone sono rimaste ferite a causa del lancio di razzi dal Libano nella zona di Neot Mordechai, in Galilea. Il centro medico Ziv di Safed ha dichiarato di aver ricoverato due persone in condizioni moderate a seguito dell’attacco. In precedenza, l’Idf aveva dichiarato che erano stati lanciati circa 10 razzi sulla zona.

