Mo: Almici (FdI), ‘il fine è portare aiuti o fare propaganda politica?’

agenzia

Roma, 25 set.-“L’Italia ha dimostrato con fatti concreti di essere in prima linea nell’aiuto umanitario alla popolazione di Gaza. Nonostante ciò assistiamo a una Flotilla che, sotto il paravento dell’aiuto, insiste nel forzare la mano e nel mettere a rischio la sicurezza dei nostri connazionali e dei nostri militari. Fino a che punto si vuole arrivare? Il fine è portare aiuti, che possiamo consegnare noi in piena sicurezza, o fare propaganda politica con tutti i pericoli del caso?”. Così Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.