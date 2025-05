Mo: ambasciatore Israeliano a Roma, ‘in atto campagna di odio e di antisemitismo’

agenzia

Roma, 22 mag. “Israele è in guerra e c’è una campagna di odio e di antisemitismo che ha portato all’uccisione di 2 persone all’ambasciata di Washington. “Siamo continuamente sotto tiro, ma grazie a Dio riusciamo a difenderci”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, in un colloquio con Radio Radicale durante il quale si è soffermato anche sulll’avvertimento di ieri con colpi di arma da fuoco mentre a Jenin 25 rappresentanti visitavano l’area di un campo profughi: “Stiamo cercando di capire cosa è successo – ha assicurato – Ci battiamo per il diritto a difenderci – ha aggiunto – Combattiamo per entrare a Gaza e liberare gli ostaggi”.

“Israele continuerà a fare ciò che pensa sia giusto, abbiamo tanti amici nel mondo, in primis Stati Uniti, ma anche l’Italia – dice ancora il diplomatico – che capiscono che dobbiamo liberare gli ostaggi e toglierci di mezzo Hamas, per garantire un futuro migliore a Gaza sia per i palestinesi che per gli israeliani. Non siamo apatici nei confronti della situazione umanitaria a Gaza, non c’è un altro esempio di un Paese che dona aiuti umanitari a un paese che lo attacca, ma siamo obbligati a fornirli, però dobbiamo garantire che questi aiuti non arrivino attraverso Hamas”.