Mo: ambasciatore Usa prende in giro Macron, nuovo Stato si chiamerà ‘Fran-en-stine”

Tel Aviv, 25 lug. L’ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee ha pubblicato sul suo account X una risposta alla decisione della Francia di riconoscere uno Stato palestinese, scrivendo: “La ‘dichiarazione’ unilaterale di Macron di uno Stato ‘palestinese’ non ha specificato dove sarebbe stato ubicato”. E ha aggiunto: “Posso ora rivelare in esclusiva che la Francia offrirà la Costa Azzurra e il nuovo Stato si chiamerà ‘France-en-stine'”.

