Mo: Anp, ‘mozione Knesset su annessione Cisgiordania è dichiarazione guerra’

agenzia

Ramallah, 24 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il governo palestinese ha condannato la mozione non vincolante approvata dal parlamento israeliano che chiede l’annessione della Cisgiordania, sottolineando che si tratta di “una nuova dichiarazione di guerra contro il popolo palestinese” e di una minaccia alla fattibilità della soluzione a due Stati, sostenuta dalla comunità internazionale”. In una dichiarazione su X, il ministero degli Esteri palestinese ha aggiunto che la richiesta è “un’ulteriore manifestazione dei crimini di genocidio, espulsione e annessione, volti a liquidare la causa palestinese e a minare il consenso internazionale sull’imperativo strategico di istituire uno Stato palestinese, con Gerusalemme Est come capitale”.

L’Autorità palestinese ha inoltre osservato che “la decisione è colonialista e razzista” e rappresenta “un riconoscimento ufficiale da parte di Israele degli obiettivi dei suoi crimini di genocidio e del consolidamento della separazione tra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza”, obiettivo di un’offensiva militare in seguito agli attacchi del 7 ottobre 2023, che hanno già causato oltre 59.200 vittime. “Questa è un’ulteriore prova dell’inutilità di continui appelli e richieste internazionali contro lo Stato occupante e della superficialità di aspettare un’opportunità per farlo ritirare dai suoi piani coloniali espansionistici”, ha sostenuto l’Anp, sottolineando che il “consenso internazionale” deve essere “accompagnato da sanzioni internazionali e misure deterrenti” per “costringere” Israele a “porre fine a tutti i suoi crimini” contro i palestinesi e “riconoscere i loro giusti e legittimi diritti nazionali”.