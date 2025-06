Mo: Appendino, ‘allibita da Tajani, complice genocidio’

agenzia

Roma, 5 giu. “Io sono allibita dalle dichiarazioni di Tajani: siamo arrivati a un ministro che dice che i palestinesi ci ringraziano. Ma per cosa? Grazie perché siamo complici del genocidio? Grazie perché non stoppiamo il commercio di armi con Israele in modo netto? Grazie perché non abbiamo il coraggio di sanzionare Israele? Grazie perché ci va bene che Salvini stringa la mano al criminale di guerra Netanyahu?”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino in un’intervista a Fanpage rispondendo alle dichiarazioni del Ministro Tajani.