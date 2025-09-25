Mo: Appendino (M5s), ‘Flotilla copre vuoto politico lasciato da governi codardi’

agenzia

Roma, 25 set.-“La Flotilla ha ragione di esistere perché i nostri governanti europei, ed italiani, sono ignavi e collusi di fronte al genocidio dei palestinesi. Davvero Crosetto e Meloni pensano che questo movimento pacifico che vuole rompere l’assedio consegni il cibo al governo terrorista che ha usato la fame come arma per eliminare un popolo? Irresponsabili non sono i cittadini che rischiano la vita sulla Flotilla, anzi: stanno cercando di rimediare all’inettitudine e alla complicità di quelli che stringono la mano a Netanyahu e continuano a vendergli armi finanziando il genocidio e non hanno il coraggio neanche di imporre sanzioni. Stanno cercando di coprire il vuoto politico dei Paesi europei codardi.” Così la vicepresidente del Movimento 5 stelle Chiara Appendino intervenendo alla trasmissione L’aria che tira su La7.

