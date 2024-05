Mo: Apuzzo in lista europee con Avs, Bonelli ‘Stato Palestina va riconosciuto’**

agenzia

Roma, 23 mag. “Stefano ha una sua storia…”. Angelo Bonelli, interpellato telefonicamente, non sapeva ancora nulla del blitz oggi alla Camera di Stefano Apuzzo, ex-parlamentare verde e attualmente in lista alle europee con Avs nella circoscrizione Nord Ovest, ma non no è sorpreso. Apuzzo, aggirando la sicurezza, ha scavalcato una finestra, camminato lungo un cornicione del palazzo di Montecitorio fino al balcone sopra il portone principale ed ha esposto due bandiere della Palestina. “Lascio spazio a lui” nel commentare il gesto ma “è certo -sottolinea Bonelli- che lo Stato di Palestina è necessario venga riconosciuto”.

