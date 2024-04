Mo: Argentina presenta richiesta ufficiale arresto ministro Interni iraniano

agenzia

Buenos Aires, 24 apr. L’Argentina ha presentato una richiesta ufficiale per l’arresto del ministro dell’Interno iraniano ed ex comandante della Forza Quds Ahmad Vahidi per il suo ruolo nell’attentato dell’Amia, a Buenos Aires, nel 1994. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri argentino.

Vahidi, ex capo della Forza extraterritoriale Quds delle Guardie Rivoluzionarie, è sospettato di essere responsabile dell’attacco. Buenos Aires chiede anche ai governi del Pakistan e dello Sri Lanka, dove Vahidi si trova al momento, di arrestare il ministro.